Espropri e ambiente, l’assemblea anti Nodino fa il pieno VIDEO

A Ponte San Giovanni il coordinamento Sciogliamo il Nodo ha presentato il progetto definitivo del primo stralcio della variante

Molti dei circa 120 proprietari che stanno ricevendo, da parte di Anas, le notifiche dell’avvio delle procedure di esproprio. Ma anche residenti (e non solo delle zone di Ponte San Giovanni, Collestrada, Torgiano e Balanzano) preoccupati per l’impatto che la realizzazione del Nodino avrà sul paesaggio e sull’ambiente.

L’assemblea pubblica nella quale il coordinamento delle associazioni contrarie all’opera, Sciogliamo il Nodo, ha illustrato il progetto definitivo, ha fatto il pieno. La Sala Grifo del Park Hotel era infatti piena di persone venute per conoscere nel dettaglio il progetto e come impatterà sui luoghi in cui vivono e lavorano.