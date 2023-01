Esplosione laboratorio cannabis Gubbio, tutti gli imputati rinviati a giudizio per omicidio doloso - Tuttoggi

Secondo l’accusa gli indagati sarebbero stati consapevoli dell’estrema pericolosità del metodo utilizzato per abbattere il Thc della cannabis – “lavata” in lavatrici ad ultrasuoni utilizzando pentano, materiale altamente infiammabile e presente in grandi quantità nel laboratorio – ma, in nome del profitto, non avrebbero messo comunque in atto le misure di sicurezza necessarie.

Questo particolare “metodo”, che permetteva di portare la percentuale di principio attivo sotto il limite previsto dalla legge (0,6%), veniva utilizzato senza alcuna autorizzazione. Sarebbe stato proprio il surriscaldamento di alcune di quelle lavatrici ad ultrasuoni a innescare l’esplosione del pentano che, oltre a rilasciare vapori nell’aria degli ambienti di lavorazione (privi di condizioni di sicurezza), veniva conservato in almeno 8 barili da 200 litri e qualche decina di contenitori da 5 litri. Il processo si terrà il prossimo 20 aprile dinanzi alla Corte d’Assise.