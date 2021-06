Fanno esplodere postamat di Collestrada ma scappano senza bottino

I carabinieri cercano indizi dalle telecamere

Fatto esplodere, con la solita tecnica dell’acetilene, il postamat del centro commerciale di Collestrada. Un’esplosione violentissima, intorno alle 4.30, da aver provocato ingenti danni. I malviventi però, a quanto pare, non sarebbero riusciti a portar via denaro. L’esplosione non avrebbe aperto la parte contenente denaro.

Esplosione violentissima

I pezzi derivanti dall’esplosione sono stati sbalzati a diversi metri di distanza. Il centro commerciale stamattina è aperto regolarmente. E’ stato solo messo in sicurezza l’ufficio postale.

Indizi dalle telecamere

Sul posto sono intervenuti i carabinieri Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Perugia e i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni. Le forze dell’ordine sono ora impegnate a visionare le telecamere di videosorveglianza.