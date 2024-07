Escursionista si infortuna lungo la valle di Patino, interviene elisoccorso | Video - Tuttoggi.info

Dopo essere stato soccorso con l'elicottero, l'escursionista è stato portato all'ospedale di Foligno

Sasu ed elisoccorso in azione nella tarda mattinata di mercoledì 10 luglio alle porte di Norcia, ed in particolare lungo uno dei sentieri della Valle di Patino, che dall’omonimo monte scende fino alla città di San Benedetto.

L’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria è arrivato poco dopo le 12, per soccorrere un escursionista ferito.

Immediatamente è stata attivata dal tecnico di centrale del SASU, presente all’Interno della Centrale Operativa Regionale del 118, la procedura di geolocalizzazione che ha permesso di individuarne l’esatta posizione e successivamente ha comunicato le coordinate all’elisoccorso del 118 Nibbio 01 e alla squadra di supporto via terra del SASU.

In meno di 15 di minuti dall’attivazione, l’elisoccorso del 118 della Regione Umbria, Nibbio 01, con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico ha raggiunto la persona infortunata. I soccorritori, una volta raggiunto il paziente, che si era procurato diversi traumi agli arti superiori a causa di una scivolata lungo il sentiero, hanno provveduto a prestare le prime cure e ad immobilizzarlo sulla barella spinale e successivamente al suo recupero insieme al medico con il verricello dell’elisoccorso. L’escursionista è stato quindi trasportato all’ospedale di Foligno.