Esce nei cinema “Nati 2 volte”, il film girato a Foligno | Il trailer

share

Tutto pronto per l’uscita nelle sale di “Nati 2 volte”, il film di Pierluigi di Lallo girato lo scorso anno nella città di Foligno.

La pellicola vede protagonisti alcuni grandi nomi del cinema italiano, come Fabio Troiano, Euridice Axen, Marco Palvetti, Rosalinda Celentano, Daniela Giordano, Vittoria Schisano, Riccardo Graziosi, Gabriele Cirilli, Umberto Smaila, Nini Salerno e Francesco Pannofino, che si muovono tra le splendide vie e piazze del centro storico di Foligno.

Trailer Nati 2 Volte 📣 Nati 2 Volte vi aspetta al Cinema dal 28 Novembre 📣🎬#staytuned #movie #nati2volte Pubblicato da Nati 2 Volte su Lunedì 4 novembre 2019

Il film, che verrà proiettato in prima visione al largo pubblico mercoledì 27 novembre alle ore 20.00 presso il cinema Adriano di Roma e da giovedì 28 novembre in tutte le sale d’Italia, ha già raccolto i consensi della critica nei mesi appena passati.

“Nati 2 volte” è stato, infatti, presentato al Festival del cinema di Venezia e a quello di Toronto, dove ha trovato un ottimo riscontro. La scorsa settimana ha ricevuto due premi al Festival del Cinema di Salerno, quello come miglior film e quello per la musica, a conferma dell’alta qualità del lungometraggio girato a Foligno e in cui la città ha mostrato tutta la sua bellezza e versatilità.

Il centro storico di Foligno è stato grande protagonista della storia. Da Piazza delle Repubblica, passando per la Cattedrale di San Feliciano e le Conce, tutte le vie e i luoghi della città sono stati splendidamente ritratti, dando grande visibilità a tutto il territorio. Il film sarà così un incredibile mezzo per comunicare e promuovere la città. Davanti al grande schermo sarà possibile immergersi in una storia coinvolgente e divertente e lasciarsi conquistare dalla bellezza di Foligno.

share

Stampa