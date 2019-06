Esce di strada sulla Marattana e finisce con l’auto in un fosso

Fine settimana sostanzialmente tranquillo anche se comunque impegnativo per le forze dell’ordine di Terni impegnate nei controlli disposti questore Messineo.

Un incidente senza fortunatamente gravi conseguenze è avvenuto intorno alle 5 di domenica mattina, con un giovane ternano che sulla Marattana è uscito di strada, capovolgendosi e finendo con l’auto in un già detto sottostante. Per fortuna non ha riportato conseguenze di rilievo. Sul posto la polizia con una volante.

Altro intervento degli agenti nella notte presso la discoteca del Chico Mendes per una lite per la fila all’ingresso tra due ragazzi. Alla fine, calmati gli animi, nessuno dei due giovani ha voluto denunciare l’altro.

Infine, in via Cavour, un bazar etnico è stato multato per vendita alcolici dopo la mezzanotte. La sanzione in questi casi va da 5000 a 20000 euro. È stata anche riscontrata la violazione dell’ordinanza antivetro.

In totale sono state controllate 165 persone, con 6 posti di controllo lungo le vie di accesso al centro città e in periferia con pattuglie di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale.

