Esce di strada, l’auto pericolosamente in bilico sulla ringhiera: conducente ferita

share

Una donna è uscita di strada con la sua auto, mentre stava percorrendo via San Girolamo. Per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo della vettura che è rimasta pericolosamente in bilico sulla ringhiera che delimita la strada,

La dona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani ed i vigili del fuoco, da corso Cavour, che hanno provveduto a far uscire la donna dall’auto ed a recuperare il mezzo.

share

Stampa