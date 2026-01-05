Esce di strada e finisce con l'auto nel torrente, recuperato dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Incidente nella serata di lunedì a Spoleto, lungo la Strada del Sagrantino, nei pressi di Terzo La Pieve. Un uomo che procedeva in direzione Monte Martano, alla biforcazione tra Francocci e Cerqueto Alta, è finito nel torrente con la propria auto. Nella quale non c’erano altri passeggeri.
Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’uomo non si è accorto della corretta direzione della strada, in un punto dove da poco sono terminati i lavori.
Per estrarlo dall’auto finita nel torrente – che in queste ore portava una discreta quantità di acqua a causa delle abbondanti piogge – sono intervenuti i vigili del fuoco. Che hanno utilizzato una barella per imbracarlo, affidandolo poi ai vigili del fuoco. Che ora stanno lavorando per recuperare l’auto.
La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.
(immagine di archivio)