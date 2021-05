Erasmus Ready for the Future, Professional Training meet Industry 4.0, entusiasma l'Umbria - Tuttoggi

Il progetto mira a raggiungere un alto livello di internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione professionale

L’International Campus “Patrizi – Baldelli- Cavallotti” di Città di Castello, guarda al futuro in un’ottica positiva e costruttiva proponendo a studenti e docenti il Progetto Erasmus Ready for the Future, Professional Training meet Industry 4.0 “FuturePro 4.0” 2020-1-IT01-KA102-008149 di cui è il capofila all’interno di un consorzio nazionale composto da: Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (IPIA) “E. Orfini” Foligno; IIS Tecnico Professionale “Spagna-Campani” di Spoleto; Istituto Omnicomprensivo IPSIA “S. Pertini” di Terni; Umbria Training Center a.p.s.; Regione Umbria; USR Umbria; Camera di Commercio di Perugia; Confapi di Terni; Ponti Engineering Srl. di Città di Castello; MECCANOTECNICA srl di Campello sul Clitunno; Tuttoggi.info.

L’ambizioso progetto mira a raggiungere un alto livello di internazionalizzazione dell’istruzione e della formazione professionale promuovendo tirocini di qualità, migliorando competenze di docenti ed insegnanti di sostegno, implementando la didattica CLIL, aumentando l’occupabilità di neodiplomati e apprendisti, migliorando le politiche dell’acquisizione di conoscenze e competenze attraverso lo svolgimento di compiti in un contesto professionale (Work Based Learning WBL).

Il numero dei soggetti coinvolti è notevole, si tratta di 172 beneficiari e le organizzazioni coinvolte sono 33. La rete internazionale coinvolta include 5 Host Centers, Enti e Università con best practices di Inclusione Scolastica, e 19 imprese dei settori meccanico, elettrico, elettronico, meccatronico, ICT situate in Irlanda, Germania, Spagna, Bulgaria, Romania.

Il primo gruppo di 26 studenti è partito sabato 15 maggio con destinazione Marbella, per 2 mesi gli studenti vivranno un’esperienza unica che diventerà strumento fondamentale per lo sviluppo delle competenze professionali e personali, un’opportunità per acquisire e implementare, attraverso il confronto con esperti e colleghi stranieri competenze relazionali e linguistiche.

Per maggiori informazioni www.umbriautc.org