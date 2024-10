Erasmus plus, al via la seconda mobilità per l'Itt Allievi - Sangallo - Tuttoggi.info

Al via la seconda mobilità del progetto Erasmus plus 2023-1-IT02-KA210-SCH-000159663 “ DigiTale of Life” a cui partecipano studenti e docenti dell’ ITT “Allievi-Sangallo” di Terni dal 29 settembre al 5 ottobre insieme ai partner di due scuole della Turchia e una della Macedonia del Nord.

Principali obiettivi del progetto sono lo sviluppo delle competenze digitali, in accordo anche con le priorità specificate nel piano d’azione per l’istruzione digitale della Commissione Europea 2021-2027, l’uso delle tecnologie digitali per combattere la disinformazione, la corretta gestione dell’identità digitale, la promozione dell’uguaglianza di genere in riferimento alle prospettive professionali future, lo sviluppo delle abilità in lingua straniera per essere parte di una comunità più ampia, quella dell’Unione Europea.

Durante questa settimana gli studenti e i docenti della nostra città, insieme ai loro coetanei collaboreranno alle attività programmate.

Lavoreranno in piccoli gruppi di nazionalità mista usando la lingua inglese e le tecnologie e non mancheranno visite guidate ai luoghi simbolo della città e del territorio. I docenti delle scuole partner avranno l’opportunità di condividere idee e buone pratiche da utilizzare e migliorare durante lo svolgimento del progetto e da poter riproporre in seguito a gruppi di alunni diversi.





Luogo: ITT TERNI, Cesare Battisti , 131, TERNI, TERNI, UMBRIA