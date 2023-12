Era scomparso il 1 dicembre scorso, trovato senza vita nel letto di un fiume - Tuttoggi.info

La tragica scoperta dei carabinieri di Scheggia è avvenuta nella notte alla Gola del Bottaccione (Gubbio), l'uomo era scomparso da Rimini otto giorni fa

Era scomparso da Rimini lo scorso 1 dicembre e purtroppo, otto giorni dopo, è stato ritrovato senza vita nella Gola del Bottaccione (Gubbio).

Il corpo dell’uomo – di cui non sono state rivelate le generalità – è stato individuato nel letto di un fiume dai carabinieri di Scheggia. Non lontano c’era anche la sua auto, dettaglio che potrebbe far pensare ad un gesto estremo.

Il recupero della salma è avvenuto nella notte da parte dei vigili del fuoco di Gubbio con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), vista anche la zona molto impervia e scoscesa. Sulla tragedia cercherà di fare luce l’autorità giudiziaria.