Era ai domiciliari, ma dormiva nel parco della Pescaia

Il 42enne marocchino ha provato la fuga alla vista degli agenti

Sorpreso a dormire nel parco della Pescaia, alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga. Ma il 42enne di origini marocchine, raggiunto dagli agenti, è risultato ufficialmente agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti all’interno del parco insieme ad un’altra persona. Ma lui si è rifiutato di fornire le proprie generalità. E poi si è capito il perché.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti de caso, è emerso che l’uomo era gravato da una misura cautelare di arresti domiciliari, emessa lo scorso 11 giugno.

Per questo motivo, terminate le attività di rito, gli operatori lo hanno tratto in arresto per il reato di evasione, provvedimento convalidato dal gip, che ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari.