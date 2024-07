Eolico Monte Burano, osservazioni entro i primi giorni di agosto

Osservazioni entro i primi giorni di agosto per il progetto del Parco eolico di via Monte Burano. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato, in data 4 luglio, l’avviso al pubblico sul proprio sito web, relativamente al progetto per la realizzazione – da parte della società Rwe Renewables Italia srl – di un parco eolico della potenza di 72MW denominato “Monte Burano” situato nel territorio comunale di Foligno.

Come fare

Tale avviso unitamente al progetto, allo studio di impatto ambientale ed alla sintesi non tecnica, sono pubblicati sul sito web del Ministero al seguente indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10893/16279?pagina=1

L’avviso è stato pubblicato nell’albo pretorio informatico del Comune di Foligno dal 5 luglio. L’invio delle osservazioni – ci sono trenta giorni di tempo a partire dal 4 luglio – può essere effettuato sia mediante posta elettronica certificata all’indirizzo va@pec.mite.gov.it sia attraverso l’applicativo web accessibile dal portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali al link https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Procedure/InvioOsservazioni