Entusiasmo ed esperienza: è nata la Asd San Mariano

share

San Mariano, popoloso quartiere di Corciano, ha finalmente la sua squadra di calcio a 11. E’ infatti nata la Asd San Mariano. Tra i promotori Alex Iazzolino, che trasmettendo il suo entusiasmo è riuscito a mettere insieme giocatori provenienti anche da categoria importanti, dirigenti e tecnici che hanno segnato la storia del calcio umbro.

“Ho cercato di far riemergere la voglia di fare calcio anche a chi da anni si era messo a ‘riposo’ risvegliando in loro lo stimolo di rimettersi in gioco e proponendo il progetto tecnico di giovani calciatori con lo spirito di gruppo giusto per fare bene” commenta Iazzolino.

Ecco allora in panchina Giovanni Carini, che ha solcato campi professionistici, compreso il Perugia Calcio “De Martino”. Dopo alcuni anni di esclusiva dedizione ai settori giovanili, ha deciso di tornare in panchina per un nuovo progetto, motivato dall’entusiasmo della dirigenza. “Ho subito aderito all’iniziativa – spiega Carini – per contribuire alla valorizzazione, anche dal punto di vista calcistico, di un quartiere importante del Comune di Corciano, con l’ambizione di coinvolgere ed appassionare i suoi residenti“.

Il preparatore dei portieri è Gianluca Cherubini, un passato da professionista ora affermato preparatore atletico.

Alex Iazzolino si rivolge anche ai residenti del quartiere: “Ci piacerebbe avere il massimo coinvolgimento dei sanmarianesi, per il sostegno della squadra, perché il dodicesimo uomo in campo, anche in categorie minori, è importantissimo!”.

L’organigramma sarà completato a breve, ma intanto la neonata società rivolge un particolare ringraziamento a chi ha creduto da subito al progetto, Giuseppe Lombardo, Andrea Coscia, Domenico Bonacera, Federico Poeta, Giacomo Segaricci, Francesco Verrina e Stefano Giommini. E per i suoi preziosi consigli a Gianluca Marini, past president del Rieti Calcio.

Sono in programma eventi ed iniziative di aggregazione e sostegno per la nuova ASD San Mariano Calcio, in collaborazione con altre associazioni di quartiere e sociali.

Ringraziamento anche alle istituzioni del Comune di Corciano che hanno ben accolto l’iniziativa dei suoi promotori.

Si inizia dal Campionato di Seconda categoria. Subito programmate due amichevoli, la prima il 12 contro il Mantignana ed il 29 contro il Colle Umberto.

Il 19 agosto presso gli impianti di Santa Sabina al via la preparazione: la Asd San Mariano inizia a fare sul serio.

share

Stampa