Entra Seghetti e con una doppietta affonda il Campobasso | Pagelle

La doppietta di Seghetti, entrato a metà della ripresa, affonda il Campobasso e regala 3 punti al Perugia.

Parte subito forte il Perugia, con Forte costretto a salvare su Bacchin già al 1′ minuto.

Il Grifo perde piano piano la spinta iniziale.

Al 32′ Gemello esce molle con i pugni sul corner calciato dagli avversari e lascia la porta spalancata a Mondonico, che però non trova la misura.

Al 44′ Leo finisce a terra in area ospite dopo un contatto con un avversario. Per l’arbitro è tutto regolare, Zauli si prende il cartellino per proteste.

Al 25′ Seghetti, subentrato a Marconi, si fa trovare all’appuntamento con il pallone messo in area da Leo dalla sinistra e incrocia in maniera splendida con il sinistro, battendo Forte.

Tre minuti dopo il Campobasso resta in dieci: l’arbitro punisce con il secondo giallo il tocco di mano di Celesia a centrocampo.

Al 35′ anche il Perugia resta con un uomo in meno. Un corner calciato male da Bartolomei innesca il contropiede del Campobasso, Mezzoni rinviene su Di Stefano che cade a terra: per l’arbitro è fallo ed estrae il cartellino giallo. Ma sugli sviluppi della punizione per gli ospiti Seghetti si invola tutto solo, supera il portiere Forte uscito fin quasi alla linea di centrocampo e deposita in rete.

Al 44′ Gemello è bravo a deviare il tiro di Morelli. Ma sul conseguente corner il portiere del Perugia è ancora incerto, offrendo un’occasione allo stesso Morelli, la cui conclusione è però ribattuta da un avversario.

All’ultimo minuto di recupero il Campobasso trova il gol sul corner, con il pallone spizzato da Calabrese in mischia che trova la deviazione di Angella e Gemello ancora non impeccabile.

Il tempo di un brivido finale con il rinvio di Gemello, poi il sospirato triplice fischio che assegna i 3 punti al Grifo.

Tabellino e pagelle

Perugia – Campobasso 2-1

25′ st e 37′ st Seghetti (P), 49′ st Calabrese (C)

28′ st espulso Celesia (C), 35′ st espulso Mezzoni (P)

Perugia: Gemello 5; Mezzoni 5, Angella 6, Amoran 6.5, Leo 7, Giunti 6.5, Torrasi 6 (22′ st Bartolomei 6), Bacchin 5.5 (18′ st Ricci 6), Matos 6 (36′ st Giraudo sv), Lisi 6, Marconi 5.5 (18′ st Seghetti 8). All. Zauli 6.

Campobasso: F. Forte 5, Mondonico 5, Celesia 4.5, Mancini 6 (34′ st Calabrese 6.5), Morelli 6, Pellittieri 5.5 (34′ st Serra 6), Prezioso 5 (22′ st D’Angelo 6), Pierno 6, Baldassin 5.5 (29′ st R. Forte 5), Di Nardo 5 (34′ st Spalluto 6), Di Stefano 6. All. Braglia 5.