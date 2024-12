Enrico e l’amico stavano tornando da una cena, poi il tragico incidente sulla Flaminia

Avevano cenato a casa di amici, nelle Marche, e stavano tornando a casa a Perugia, sabato sera, a tarda ora. Sulla Flaminia, nel tratto tra Cagli e Cantiano, dove si viaggia in un unico senso di marcia alternato per la presenza di un lavoro, non si sono accorti di un camion che era fermo ad un semaforo.

La Citroen C3 si è infilata sotto il mezzo pesante, condotto da un uomo di 61 anni di Pesaro.

Enrico Mattioli, 48 anni, che sedeva sul lato passeggero, è morto sul colpo. L’amico 46enne che era alla guida dell’auto, ferito, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Urbino, dove si trova ricoverato.

E’ chiara la dinamica dell’incidente che è costato la vita a Enrico Mattioli, autista della Gesenu, che con il presidente Urbano Barelli esprime cordoglio alla moglie e ai due figli gemelli. I carabinieri stanno comunque indagando per accertare la velocità con la quale procedeva l’auto, le condizioni del conducente e se nei pressi del cantiere fossero state disposte tutte le necessarie segnalazioni.