Endurance, l’Italia del Ct eugubino Fiorucci conquista il bronzo ai Mondiali Juniores

share

Non c’è due senza tre. L’eugubino Fausto Fiorucci (primo in piedi da destra), dopo l’oro nei recenti Campionati Europei assoluti e l’argento negli Europei Under 21 del 2018, al suo terzo impegno come Chef d’Equipe delle Nazionali di Endurance ha guidato l’Italia alla conquista della medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Juniores e Young riders, svoltisi ieri (mercoledì 18 settembre) a Pisa-San Rossore.

I componenti del Team azzurro sono stati protagonisti di una bellissima prova, che li ha visti salire sul terzo gradino del podio a squadre (105 binomi in rappresentanza di 21 Team e 35 nazioni al via), grazie ad una strategia egregiamente impostata dal ct eugubino e una grande impresa, che ha visto in gara una squadra tutta al femminile con Camilla Coppini su Antares by Nimroz (22,18 km/h; 16^), Camilla Malta su Barbaforte Bosana (21,32 km/h; 18^) e Caterina Coppini su Aron (21,02 km/h; 22^). All’arrivo anche Giorgia Ielo su Calamita Bosana (19,98; 23^). Eliminato purtroppo il binomio formato da Linda Iosa e Zabor des Pins.

“Questa – ha commentato Fiorucci – è una medaglia molto importante per tutto il movimento dell’endurance italiano, frutto di una impostazione che, attraverso la Scuola Federale, la FISE ha voluto dare ai nostri giovani. A differenza di altri team più titolati alla vigilia, oggi siamo stati bravissimi nel gestire i nostri cavalli, ottimizzando le loro qualità atletiche e psico-fisiche e portando così sul traguardo finale tre componenti della squadra. È quindi la dimostrazione che nell’endurance è l’unione che fa la forza e che il progetto partito lo scorso anno sta dando i suoi frutti. Un progetto che non mira solo ad arrivare in forma ad un evento importante, come poteva essere questo Campionato, ma alla crescita e alla maturazione dei nostri giovani. E su questo i ragazzi coinvolti nei vari seminari hanno risposto pienamente. Per questo questa medaglia è una vittoria di tutto lo staff della squadra nazionale e anche della FISE, che anche oggi non ha mancato di farci sentire il suo sostegno da vicino”.

share

Stampa