Emozioni in sella a Città di Castello, al parco Langer torna la 'Mostra Nazionale del Cavallo' - Tuttoggi.info

Sabato 9 e domenica 10 settembre a Città di Castello la 53^ edizione, quest'anno il gran galà equestre lancerà un messaggio per dire no alla violenza sulle donne e al bullismo

E’ stata presentata stamattina (30 agosto) in Municipio la 53^ Mostra Nazionale del Cavallo, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre al parco comunale Alexander Langer di Città di Castello. Quest’anno l’atteso show equestre sarà incentrato sul contrasto alla violenza sulle donne e al bullismo, dove gli animali, con esibizioni in libertà insieme a giovani donne, saranno ambasciatori di un messaggio di ferma condanna a questo triste ma diffuso fenomeno.

“Da oltre mezzo secolo la Mostra del Cavallo è un evento di riferimento per il movimento equestre, che parla al cuore e alle passioni di persone di tutte le età ed è giusto che si prenda la responsabilità di inviare un messaggio di civiltà, rispetto e libertà nel segno dell’amore che unisce animali ed esseri umani”, ha sottolineato il sindaco tifernate Luca Secondi in conferenza stampa, garantendo “l’impegno dell’amministrazione comunale a sostegno della crescita della manifestazione, anche attraverso la proposta progettuale per la realizzazione di un centro eventi nell’area del parco Langer che il Comune ha intenzione di presentare alla Regione per accedere ai finanziamenti di Agenda Urbana 2021-2027”.

Il direttore artistico dello show equestre Nico Belloni ha parlato “di valori veri della vita, di cui i cavalli a mio giudizio sono i migliori ambasciatori. La cronaca ci parla purtroppo di gravi fenomeni sociali e con il nostro spettacolo pensiamo si possa dare un piccolo contributo a recuperare l’amore per la vita, educazione e rispetto per le persone che sono la base della convivenza civile”. “Una manifestazione come la nostra, vetrina e trampolino di lancio per coloro che vivono la passione per il cavallo, è stata e vuol tornare ad essere protagonista della scena equestre nazionale”, ha poi aggiunto il presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini, insieme alla vice Mirella Bianconi, ai consiglieri Daniela Brodi e Camillo Massetti, e ai soci Mirko Tacchini e Mauro Cucchiarini“.

Il parco comunale Alexander Langer, a due passi dal centro storico tifernate, ospiterà la cerimonia di inaugurazione in programma sabato 9 settembre alle ore 10, il gala equestre serale, esibizioni, spettacoli e dimostrazioni sportive. Sarà inoltre punto di riferimento per gli allevatori, luogo dei divertimenti a cavallo dedicati ai bambini, spazio per l’intrattenimento di giorno e di sera. Piazza Garibaldi, piazza Matteotti e corso Vittorio Emanuele saranno i luoghi più importanti solcati dalla sfilata di sabato 9 settembre che avrà il suo clou alle ore 18 e darà l’opportunità di incontrare da vicino cavalli, cavalieri e amazzoni protagonisti della manifestazione.

La Mostra Nazionale del Cavallo renderà omaggio anche all’arte di Alberto Burri con una passeggiata mattutina in carrozza domenica 10 settembre, che porterà le criniere al vento e il fascino degli attacchi al cospetto del monumento degli Ex Seccatoi del Tabacco, dove sono ospitati due dei tre musei cittadini dedicati alle opere del maestro. Sulle sponde del Tevere cavalieri e amazzoni sfileranno nella mattinata di sabato 9 settembre in un appuntamento ormai fisso della manifestazione, con il trekking a cavallo lungo il percorso naturalistico con tappa a Trestina, dove si uniranno le comitive a cavallo provenienti da nord dal parco Langer e da sud da Montone.

Le scuole di equitazione di Città di Castello saranno al centro della manifestazione per far divertire i bambini in visita con i genitori mentre tradizione e spettacolo si fonderanno nelle esibizioni di Monta da Lavoro, grazie alla partecipazione dei grandi nomi italiani della specialità, a partire dal ct della nazionale Tiberio Zingoni con il cavallo Ruisenor (Toscana). Nel segno della tradizione anche la mascalcia (ferratura degli zoccoli), una delle arti equestri più affascinanti, mentre curiosa e tutta da vedere sarà la presenza dei muli del Monte Peglia, esemplari da sella e smacchiamento che metteranno in mostra le proprie doti di forza e resistenza in particolare nel trasporto della legna.

La direzione artistica di Nico Belloni sarà ancora una volta la firma del gala notturno della Mostra del Cavallo, con artisti tra i più bravi e acclamati della scena internazionale. Lo show dal titolo “Cavalli ed Eleganza”, che andrà in scena sabato 9 e domenica 10 alle ore 21, si caratterizzerà per l’impegno sociale, a sostegno delle battaglie per l’eliminazione della violenza sulle donne e contro il bullismo, ma anche per la spettacolarità dei numeri in scaletta, a partire da due Guinness World Record, direttamente dalla trasmissione tv condotta da Gerry Scotti su Canale 5. L’artista romano Andrea Galuppi presenterà le performance che gli sono valse i primati mondiali: quella con il miniature horse Calimero e quella con una delle figure acrobatiche più difficili e tecniche in sella, realizzata bendato e galoppando al contrario.

Fascino e magia, eleganza e rigore, bellezza e austerità delle tradizioni della cavalleria saranno ancora una volta di scena con la partecipazione eccezionale della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, che aprirà il gala equestre di domenica alle ore 21 nell’anfiteatro del parco Langer. La novità dell’anno, per giovani e adulti, sarà rappresentata dagli apericena delle ore 19 a ridosso dell’arena dello spettacolo. Oltre alla possibilità di avvicinarsi al cavallo con il battesimo della sella, ai bambini in visita alla manifestazione sarà riservata sia sabato che domenica un’area giochi con animazione, dove potranno liberare la propria creatività, disegnare e partecipare a laboratori a tema. Durante la manifestazione sarà attiva un’area ristorazione che punterà quest’anno sullo street food.

La manifestazione potrà essere visitata a ingresso libero, con l’unica eccezione del gala equestre, per il quale i tagliandi saranno in vendita allo stesso prezzo dell’anno scorso, con la possibilità per i bambini fino a 12 anni di età e alle persone con disabilità accompagnate di assistere gratis allo spettacolo.