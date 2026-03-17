EMI Basket Gubbio – UBS Foligno 61-63. Prima sconfitta interna di EMI Gubbio dopo una gara decisa agli ultimi secondi - Tuttoggi.info

Prima sconfitta interna della stagione per EMI Basket Gubbio nella 9ª giornata di ritorno, con il derby che sorride a Foligno al termine di una gara combattuta fino all’ultimo possesso e chiusa sul 61-63 finale.

L’avvio è subito acceso: le due squadre si affrontano a viso aperto con Mulazzani (8 punti nel primo quarto) e Misolic (7) protagonisti della prima frazione. Dopo i primi dieci minuti sono gli eugubini a condurre di misura sul 19-18. Nel secondo quarto la battaglia prosegue punto a punto, senza che nessuna delle due formazioni riesca a prendere il largo. A cinque secondi dall’intervallo un fallo subito da Tosti permette agli ospiti di rientrare negli spogliatoi avanti 34-36.

Il terzo periodo vede Gubbio partire forte e allungare fino al +9 nella prima metà della frazione. Gli uomini di coach Sansone però restano compatti e ricuciono progressivamente lo strappo, fino al -1 firmato dalla tripla di Mariotti a quattro secondi dalla sirena: il terzo quarto si chiude così sul 50-49. L’ultimo periodo è più avaro di punti, con Foligno bravo a resistere agli attacchi eugubini. A decidere la gara sono ancora i canestri di Tosti, mattatore della serata con 25 punti e quattro triple, che firma il 55-56 da cui gli ospiti non si voltano più indietro. Nel finale gli attacchi producono poco e a 12 secondi dalla fine Foligno è avanti di quattro. Un fallo su Mulazzani manda in lunetta il numero 7 di Gubbio per tre liberi: i primi due entrano, il terzo viene sbagliato volontariamente, ma il rimbalzo è controllato dagli ospiti che chiudono i conti.

Sfortunato, dunque, l’esordio da primo allenatore del giovane eugubino Filippo Minelli, che nella gara di sabato ha sostituito lo squalificato Lorenzo Cecchini.

Il prossimo appuntamento è per sabato 21 alle 18:30 ancora alla Polivalente, dove Gubbio ospiterà la capolista Perugia Basket per un altro derby umbro d’alta classifica.

BASKET GUBBIO – UBS FOLIGNO BASKET 61-63

BASKET GUBBIO: Di Simone 4, Beccafichi 6, Cecchini R. 2, Marcone 9, Stroppa 5, Mulazzani 15, Carter Yelamos 12, Berti 2, Vispi ne, Flamini ne, Razzi 6, Palazzari. All. Minelli

UBS FOLIGNO BASKET: Pandolfi Elmi 8, Guerrini 6, Baldinotti L. 2, Tosti 25, Mariotti 3, Patani K. 10, Cimarelli, Misolic 7, Conti 2, Zmejkoski ne, Patani A. ne. All. Sansone

PARZIALI: 19-18, 15-18, 16-13, 11-14.

PROGRESSIVI: 19-18, 34-36, 50-49, 61-63.

5 FALLI: nessuno

Gubbio, 16 marzo 2026

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio

Foto: Gabriele Pettinacci – @gabripett_



