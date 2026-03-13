 Emergenza cinghiali, arriva ordinanza del sindaco "Rischi concreti per l'incolumità pubblica" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Emergenza cinghiali, arriva ordinanza del sindaco “Rischi concreti per l’incolumità pubblica”

Davide Baccarini

Emergenza cinghiali, arriva ordinanza del sindaco “Rischi concreti per l’incolumità pubblica”

Ven, 13/03/2026 - 09:36

Condividi su:

Cresce l’allarme per la presenza di fauna selvatica tra le vie di Gualdo Tadino. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare lo stazionamento dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni di avvistamenti in prossimità di nuclei abitati e lungo strade pubbliche, con “rischi concreti per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza stradale”. L’ordinanza mappa con precisione le aree dove la presenza degli ungulati è diventata più frequente: Viale dei Cappuccini, Via Don Davide Berrettini, Viale Don Bosco, Via Ponte delle Cartiere e Via Cartiere. In queste zone, particolarmente frequentate da pedoni e ciclisti, il pericolo di incidenti aumenta sensibilmente durante le ore serali e notturne.

Per ridurre l’attrattività del centro urbano, il Comune ha stabilito regole ferree:

  • Divieto di foraggiamento: È proibito a chiunque alimentare o depositare intenzionalmente cibo e rifiuti organici che possano attirare i cinghiali, sia in aree pubbliche che private, inclusi giardini condominiali e cortili.
  • Manutenzione dei terreni: I proprietari di aree private confinanti con strade o percorsi pedonali devono obbligatoriamente rimuovere vegetazione infestante, rovi e sterpaglie, eliminando così i possibili rifugi per gli animali.
  • Rimozione fonti attrattive: È necessario pulire i terreni da eventuali scarti organici o frutta a terra che favoriscano la sosta stabile dei branchi.

Le violazioni di queste norme prevedono sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro.

Oltre ai divieti per la popolazione, l’ordinanza attiva misure di contenimento. L’ATC Perugia 1 è stata incaricata di avviare operazioni di intrappolamento, allontanamento e rimozione degli esemplari, agendo sotto la supervisione della Polizia Municipale. Tali attività dovranno essere programmate con cautela per garantire la massima sicurezza e minimizzare i disagi per la cittadinanza.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Ostensione San Francesco, in visita anche il presidente della Camera Fontana

Città di Castello

Alberto Burri ricordato a 111 anni dalla nascita, filmato inedito sul suo lavoro

Città di Castello

Vandali al monumento di Gabriotti, danneggiato cippo e divelta staccionata

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Tumori, 50 anni di Oncologia medica: nata da ‘incidente di percorso’ durante la II Guerra mondiale
Ultim'ora Italia

Rovigo, si cerca nell’Adige l’uomo scomparso da ieri a Lendinara
Ultim'ora Italia

Formula 1, Russell conquista pole nelle qualifiche Sprint. Poi Antonelli e Norris

Ultim'ora Italia

Iran, Crosetto: “Niente navi da guerra nello Stretto, serve linea europea condivisa”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!