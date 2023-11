Elisoccorso, la selezione del personale appesa all’indagine della Procura

Denunciate irregolarità nelle procedure, Bori chiede di rifare tutto. Coletto: aspettiamo gli esiti dell'indagine

La Regione attende le indagini della Procura per capire se le prove della selezione interna con cui l’Azienda ospedaliera di Perugia intende selezionare la squadra per il servizio di elisoccorso sono da ritenersi valide oppure occorre azzerare tutto. Ipotesi, quest’ultima, che l’assessore regionale Luca Coletto non esclude, come ha detto in Aula rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere del Pd Tommaso Bori.

Un’interrogazione fatta alla luce delle segnalazioni di presunte irregolarità che hanno portato la Procura ad accendere i riflettori sull’avviso pubblico e le sue modalità di svolgimento. “Nel corso delle prove di arrampicata – ha ricordato Bori – i partecipanti si sono accorti che una delle due pareti era più difficile di quanto annunciato e l’attrezzatura distribuita nelle prove di autocontrollo non era adeguata”. E nel corso della seconda prova psicoattitudinale sono state riscontrate delle irregolarità tali da indurre il presidente della Commissione esaminatrice a presentare denuncia/querela contro ignoti e a richiedere l’annullamento in autotutela della prova stessa. Che poi è stata ripetuta il 13 novembre.

Coletto ha premesso che non si tratta di un concorso che prevede nuove assunzioni, ma si tratta di una selezione interna che è in carico all’Azienda ospedaliera, finalizzata alla selezione dei migliori professionisti per l’attività di elisoccorso.

“Per quanto riguarda le irregolarità riscontrate dalla Commissione e la denuncia in Procura non ci sono state segnalazioni dal punto di vista istituzionale alla Regione” ha detto l’assessore. Che ha aggiunto: “L’Azienda ospedaliera sta valutando tutte le opportunità, ma ci sentiamo estremamente tranquilli in quanto è in corso un’indagine della Procura che farà totale chiarezza e sancirà il percorso più corretto”.

“È importante procedere celermente per la definizione delle squadre per l’elisoccorso – ha detto ancora l’assessore – ma rimaniamo in attesa delle determinazioni della procura della Repubblica circa l’indagine in corso rispetto alle quali ci adatteremo”.

“Le numerose segnalazioni che ci arrivano rispetto ad irregolarità, sono convinto, arriveranno anche a voi” ha detto Bori nella replica. Aggiungendo: “A noi interessa che vengano selezionate le persone più idonee per ricoprire un servizio della punta più avanzata dell’emergenza/urgenza. Rispetto alla prova selettiva non sono permesse ombre”.