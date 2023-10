Elisoccorso, indagini della Procura su una prova anomala | Si ripeterà il 13 novembre - Tuttoggi.info

Finisce in Procura una delle prove per la selezione dell’equipaggio di missione medico ed infermieristico, per il servizio di elisoccorso della Regione Umbria, dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

La questura di Perugia conferma infatti che “il Presidente della Commissione, nei giorni scorsi, ha presentato una denuncia-querela contro ignoti, segnalando alcune irregolarità emerse durante la medesima prova selettiva. Sono in corso gli approfondimenti investigativi del caso, delegati dalla Procura della Repubblica di Perugia alla locale Squadra Mobile, finalizzati a ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità penali”.

Secondo quanto riportato stamattina da alcuni quotidiani locali, il tutto sarebbe nato da una busta trovata in terra durante una prova d’esame scritta – in scena il 12 ottobre – per la selezione del personale dell’elisoccorso. Ieri il direttore generale dell’azienda ospedaliera Giuseppe De Filippis ha deliberato l’annullamento della prova della scorsa settimana. La busta è quella dentro la quale doveva essere inserito lo scritto appena svolto dai candidati; insieme a essa anche la busta più piccola nella quale, come da procedura, va inserito il nome del candidato. Come detto, dopo la denuncia, la prova è stata annullata: tutti i candidati presenti ripeteranno l’esame il 13 novembre.