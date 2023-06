Elisoccorso, entro l’anno il servizio con Avincis Aviation

Vince la gara l'operatore che serve già 7 regioni, per 6 anni costo di 25 milioni

E’ Avincis Aviation Spa (già Babcock MCS Italia S.p.A.) ad aggiudicarsi il servizio di elisoccorso in Umbria. Che, annuncia l’assessore coletto, sarà attivato entro la fine di quest’anno. Avincis Aviation ha un’enorme esperienza e serve 33 basi italiane in diverse regioni tra cui Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Marche, Abruzzo, Toscana.

L’offerta economica per l’importo complessivo per la durata di 6 anni è di euro 25.076.532,23.

“A seguito della firma dell’atto – ha spiegato l’assessore Coletto – potranno essere avviate tutte le attività complementari, ma non per questo meno importanti, prima tra tutte la formazione degli operatori attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro”.

L’assessore ha quindi ricordato che “l’assegnazione del servizio è avvenuta nei tempi previsti, visto che la gara è stata indetta con la determinazione del 5.12.2022 e il cronoprogramma prevedeva l’aggiudicazione entro giugno 2023. Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è stato più volte prorogato ma si è comunque riusciti a rispettare la tempistica. Conseguentemente all’acquisizione dell’elisoccorso – ha detto Coletto – stiamo adeguando anche tutto il servizio del 118 tenendo conto, appunto, della presenza in regione di un servizio atteso da anni e che per lungo tempo ha avuto sede ed è stato condiviso con un’altra regione”.