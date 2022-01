Elezioni Todi, Sinistra per Todi aperta al dialogo - Tuttoggi

Il coordinamento della Sinistra per Todi "Ribadiamo fermamente di non essere disponibili a sostenere e a subire candidature irricevibili"

Il Coordinamento de La Sinistra per Todi, tramite una nota, ha precisato alcune questioni relative all’alleanza del centro sinistra per le prossime elezioni a Todi: “Art.1, Todi Città Aperta e La Sinistra per l’Umbria hanno dato vita nei mesi scorsi ad un progetto unitario delle forze della sinistra tuderte – si legge nel documento – che si è posto alcuni obiettivi chiari e che meritano di essere ricordati: contribuire alla costruzione di un progetto per la città di Todi alternativo alle destre e ad un allargamento della coalizione di centrosinistra a tutti coloro che condividono il giudizio negativo sulla pessima esperienza della giunta Ruggiano”.

Incontri con mondo civico

“Negli ultimi mesi – continua la nota – abbiamo autonomamente incontrato le forze politiche e le espressioni dei movimenti civici tuderti: PD, PSI, Movimento 5Stelle, CiviciX, Todi Civica. A tutte e a tutti abbiamo ribadito massima disponibilità al confronto per il futuro della città e alla individuazione di un percorso comune in vista delle elezioni comunali”.

Apertura, ma non candidature irricevibili

“Confermiamo anche oggi la stessa apertura – prosegue il coordinamento – ma ribadiamo fermamente di non essere disponibili a sostenere e a subire candidature irricevibili che, alla luce della storia politica cittadina degli ultimi anni, rappresenterebbero una batosta politica per il centrosinistra ben peggiore di qualsiasi sconfitta elettorale”.