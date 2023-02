Elezioni Terni, la variabile Bandecchi | Latini verso conferma - Tuttoggi

Variabile Bandecchi

Stefano Bandecchi, noti ormai i fatti di cronaca che lo vedono quotidiano protagonista, è, al momento l’unico candidato sindaco con un certo seguito. Nonostante lo sputo, a Terni il presidente della Ternana ha molti sostenitori e difensori che hanno trovato nella granitica personalità dell’imprenditore un punto di riferimento per le proprie aspettative sulla città, al di là di forma e contenuti. La politica non è ancora riuscita a leggere il peso specifico che Bandecchi potrebbe avere al test delle urne e molti schieramenti già ragionano in ottica ballottaggio? Quanti voti può spostare Bandecchi? Da dove? È una variante che, nello scacchiere politico locale, potrebbe avere un peso inaspettato, in senso negativo o positivo. È un dato di fatto che la campagna elettorale di Banedecchi è iniziata in tempi non sospetti e che la potenza del personaggio ha investito gli animi assopiti dei politici ternani. La travolgente personalità di Bandecchi è infatti una variante incontrollabile e il profilo di ‘un uomo solo al comando’ non sembra lasciare molti spazi al politically correct. L’imprenditore livornese è uno che manda a quel paese i ternani (durante la conferenza post-partita Ternana-Cittadella), sputa ai tifosi della Ternana (poi definiti “quattro dementi che stavano là” e che avrebbero sputato per primi al presidente) e dà del “cretino” all’attuale sindaco della città: prendere o lasciare, o si odia o si ama.

Bandecchi, odi et amo

In città non si parla d’altro, Stefano Bandecchi è sulla bocca di tutti, nel bene o nel male, appunto. La potenza di fuoco dell’apparato comunicativo a disposizione del presidente della Ternana non è paragonabile a quella di nessun altro schieramento politico, avendo a disposizione radio, tv e Ternana, con la quale cattura le prime pagine anche dei media nazionali. La recente storia politica italiana ha insegnato che la sovraesposizione mediatica e l’uno contro tutti, almeno nel breve periodo, paga, perché genera simpatia e attrae ‘gli spettatori’. Queste varianti non sono da sottovalutare in un contesto politico ovattato e poco abituato alle personalità forti: Bandecchi, infatti, potrebbe ottenere voti non solo da chi lo ama, ma anche da chi ‘lo odia’, perché non è difficile, girando per la città, ascoltare i ternani dire: “Oh, io lo voto, visto mai”. Visto mai…