Elezioni regionali, intervista in diretta streaming a Donatella Tesei - Tuttoggi.info

Questa sera alle 18:45, Tuttoggi.info ospiterà un’intervista streaming con Donatella Tesei, candidata alla presidenza della Regione Umbria. L’intervista sarà condotta da Carlo Ceraso e affronterà argomenti di grande interesse per la città di Spoleto e, in generale, per tutta la regione Umbria. I temi specifici non sono stati anticipati, ma si preannuncia una conversazione che toccherà punti sensibili e rilevanti per la comunità umbra. Non perdere l’appuntamento in diretta su Tuttoggi.info per scoprire di più su questo dialogo che potrebbe influenzare il futuro della regione!

(Comunicazione elettorale a pagamento – Mandatario Giuseppe Ferraro)