Elezioni regionali, il tour ‘Umbria con il Cuore’ di Michela Sciurpa a favore della solidarietà

share

“Un tour elettorale della nostra regione a favore della solidarietà, siamo infatti ‘l’Umbria con il cuore’, quella della meritocrazia, dell’impegno concreto e dell’amore incondizionato per la nostra terra”.

Michela Sciurpa, giovane imprenditrice socia di Vitakraft Italia, presenta così la sua candidatura alle elezioni regionali dell’Umbria nella lista di Fratelli d’Italia e precisa: “Da quando ad aprile ho accettato l’invito di Giorgia Meloni, presidente di Fdi, che mi ha fortemente voluta nelle fila del suo partito per mettere a disposizione la mia esperienza da imprenditrice e le competenze acquisite in contesti internazionali, non ho mai smesso di incontrare cittadini e associazioni del nostro territorio”.

“Incontri – precisa la candidata di Fdi – che mi hanno permesso di conoscere meglio le necessità, le problematiche e le istanze di chi vive nella nostra regione, e che mi hanno convinta a dare un ‘senso benefico’ alle serate conviviali che ho organizzato, nel mese di ottobre, in otto città dell’Umbria”.

L’iniziativa prevede infatti un ‘tour’ di eventi gratuiti che mirano ad unire il piacere dello stare insieme a tavola con l’aspetto benefico: per ogni partecipante alle cene, infatti, il comitato elettorale donerà una somma utile a chi ha realmente bisogno attraverso associazioni del territorio, e quindi più persone saranno presenti, più alto sarà il contributo donato.

Il tour partirà lunedì 7 ottobre da Foligno e toccherà quindi Bastia Umbra ed Assisi (martedì 8 ottobre), Perugia (lunedì 14 ottobre), Terni (martedì 15 ottobre), Città di Castello (mercoledì 16 ottobre), Spoleto (lunedì 21 ottobre), Orvieto (martedì 22 ottobre) e si concluderà a Castiglione del Lago (giovedì 24 ottobre).

“Dopo l’esperienza della candidatura alle elezioni europee – continua Sciurpa – in cui avevo chiesto un voto con il cuore e in cui anche la ‘mia’ Umbria aveva risposto all’appello, dandomi fiducia e facendomi ottenere un ottimo risultato (quasi 7000 preferenze di cui circa 3800 nella nostra regione), ho scelto di continuare questa sfida proprio perché con Fratelli d’Italia posso difendere i valori in cui credo”.

“I temi chiave del mio programma – sottolinea Sciurpa – saranno sviluppo economico, impresa e lavoro, opportunità europee, infrastrutture, famiglia, turismo e valorizzazione del territorio. La mia candidatura è utile a tutta la coalizione del centro-destra, allarga il consenso di chi vuole stare dalla nostra parte e dare una svolta alla nostra regione. Sono stanca di vedere una terra come la nostra in crisi o sfruttata per interessi personali, e sono convinta che la politica sia lo strumento per favorire il bene dei cittadini e della comunità”.

Due le sedi del comitato elettorale che supporterà Michela Sciurpa: sabato 5 ottobre alle ore 16 verrà inaugurato quella di Perugia in strada Trasimeno ovest 6 (di fronte a Menchetti), mentre è già attiva quella di Foligno, in via Rutili 10. Per maggiori informazioni www.michelasciurpa.it.

Comunicato di Campagna Elettorale per le Regionali 2019

share

Stampa