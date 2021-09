Elezioni, Marinelli illustra programma con Molteni "Sicurezza al primo posto" - Tuttoggi

Il candidato civico della Lega ha presentato i punti principali della sua azione politica, presente anche il Sottosegretario al Ministero dell’Interno

La sicurezza in primo piano. E’ quello che emerge dal programma del candidato sindaco Roberto Marinelli, illustrato ieri pomeriggio (16 settembre) in Piazza delle tabacchine davanti ai candidati delle tre liste in suo appoggio.

Ad introdurre Marinelli è stato l’onorevole vicesegretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti, tornato con la memoria alla “storica” vittoria del 2019, “quando siamo entrati in regione prendendo il 44% dei consensi proprio in questo Comune. Anche stavolta possiamo ripeterci”. “Il miglior candidato sindaco per noi è un civico, libero e senza tessere di partito. Abbiamo scelto Marinelli perché a suo tempo ci disse di volerci mettere la faccia da uomo libero, per lasciare ai suoi figli un futuro diverso e le stesse prospettive che i suoi genitori hanno lasciato a lui”.

Il candidato civico del centrodestra ha quindi esordito sottolineando che appena entrerà nel palazzo comunale imposterà il suo lavoro su due principi: l’ascolto – “necessario per capire le esigenze e le difficoltà delle persone, confrontarsi su eventuali soluzioni e condividendo idee e progetti” – e le competenze – “credo molto nelle persone esperte nel proprio campo, che sanno di cui parlano: solo cosi si possono realizzare gli obiettivi”.

Entrando nel dettaglio Marinelli ha parlato di un centro storico da rivalutare, “oggi spopolato, e con molti negozi chiusi. Per questo avremo un occhio di riguardo soprattutto per i giovani lavoratori, perché si inseriscano nel cuore della città grazie ad agevolazioni e sgravi fiscali, salvaguardando anche le aziende che già ci lavorano da anni”.

Ed è proprio dal centro storico – di recente teatro di frequenti risse, accoltellamenti e scippi – che Marinelli è partito parlando di sicurezza, “un punto fondamentale e importante che vedrà sicuramente l’implementazione dell’organico della Polizia municipale, che sarà dotato anche con equipaggiamenti di deterrenza per controllare il territorio h24 in collaborazione con le forze dell’ordine. I vicoli, e in special modo il loggiato Bufalini sono spesso ritrovo di persone poco raccomandabili. Quando mia figlia esce la sera non sono sereno!”

Il candidato sindaco ha poi toccato i temi del turismo “punto dalle potenzialità infinite e poco sfruttate”, lanciando anche l’idea di “riunire un pool di esperti di storia e tradizioni popolari per riportare in vita le rievocazioni legate alla città, facendole rivivere ogni anno come si deve”. La parola “rilancio” è stata poi associata all’economia, sempre con il coinvolgimento dei giovani, istituendo per loro “un punto di ascolto per i loro progetti e start-up” e il cosiddetto “scouting industriale, per ricercare imprenditori pronti a investire in Altotevere”.

In piazza delle Tabacchine, a proposito di sicurezza, è poi intervenuto anche il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, dopo aver fatto visita al Commissariato e al Comando della Polizia Municipale: “Ho voluto portare i ringraziamenti del Ministero a coloro che operano all’interno di queste sedi. I commissariati di polizia sono presidi di prossimità fondamentali, perché qui lavora ogni giorno chi silenziosamente garantisce sicurezza e legalità. Ho preso l’impegno di continuare a potenziare l’organico, le dotazioni di agenti e mezzi per consentire ai nostri lavoratori in divisa di fare sempre bene e meglio quello che quotidianamente fanno”.