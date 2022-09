Elezioni, le proposte ai candidati di Geometri di Perugia e Rpt Umbria

I tecnici si sono finora confrontati con i candidati della Lega e nei prossimi giorni incontreranno anche i candidati del Pd.

Primo punto all’ordine del giorno la semplificazione normativa, uno dei grandi problemi che affliggono non solo il comparto delle costruzioni.

“Abbiamo presentato nel tempo – ha ricordato Tonzani – proposte di semplificazione di norme e procedure in diversi ambiti. Proposte in materia di gare pubbliche d’appalto e di contratti pubblici, di rilascio di autorizzazioni in ambito edilizio, di interventi per il contrasto al rischio sismico e idrogeologico, in ambito tributario, per l’eliminazione di inutili procedure burocratiche. Ciò̀ è avvenuto nella consapevolezza del nostro particolare ruolo di interfaccia tra i cittadini e le imprese da un lato e le pubbliche amministrazioni dall’altro. Siamo sempre stati pronti ad assumerci le responsabili che derivano dal ruolo che svolgiamo, ma abbiamo sempre evidenziato un problema strutturale mai risolto, rappresentato dalla volatilità, incertezza, diversa interpretabilità del quadro di riferimento normativo, legislativo e procedimentale di riferimento”.

“In questo contesto – ha infine aggiunto Tonzani – pesa molto anche il disallineamento tra le norme regionali e nazionali come la mancanza di adeguate e continue azioni di coordinamento tra Regione ed Enti locali per quanto riguarda gli aspetti applicativi, interpretativi e procedurali. In Italia venti regioni hanno ognuna norme diverse, e 7.904 Comuni le interpretano e le fanno applicare con procedure diverse. E questo apre scenari e problematiche articolate, complesse e interconnesse”.

I geometri e tutti i rappresentanti della Rpt Umbria hanno poi affrontato le questioni della ricostruzione post sisma, delle opere pubbliche, del fondo di rotazione, di equo compenso e tutela della professione.