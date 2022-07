Elezioni il 25 settembre, ipotesi slittamento per i Giochi de le Porte - Tuttoggi

Per i giochi, il cambio di data, sarebbe un eventualità unica nella storia, mai capitata in 44 edizioni. A rendere complicata la coesistenza della tornata elettorale con la storica rievocazione sarebbero soprattutto problemi di tipo logistico (vedi seggi in centro storico) ma anche di ordine pubblico, con le forze dell’ordine che verrebbero impiegate su più fronti (troppi).

Intanto è proprio l’Ente Giochi che, in merito alla notizia delle Elezioni Nazionali programmate per il 25 settembre, ha dichiarato: “Stiamo attendendo l’ufficialità, da parte della Prefettura, per l’eventuale riorganizzazione dei Giochi de le Porte 2022. Pertanto non appena avremo certezza comunicheremo sia le date che le modalità con le quali si svolgerà il Palio”. La sensazione, comunque, è che si vada davvero a ottobre.