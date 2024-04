Elezioni Gubbio, Gabriele Tognoloni candidato sindaco di 'Cantiere Sociale Sinistra Eugubina' - Tuttoggi.info

Il gruppo politico di estrema sinistra ha scelto il maestro ceramista ed ex consigliere comunale "Chi può rappresentare l'unica valida alternativa alle proposte politiche in campo siamo noi"

Salgono a cinque i candidati sindaco ufficiali di Gubbio alle prossime elezioni amministrative. L’ultimo arrivato in ordine di tempo è Gabriele Tognoloni, coordinatore e portavoce di “Cantiere Sociale Sinistra Eugubina”, ma anche noto maestro ceramista ed ex consigliere comunale con i Socialisti durante il governo Goracci (con cui di fatto si è stretto un patto anche per le prossime elezioni).

Cantiere Sociale ha ufficializzato il nome di Tognoloni (nella foto di Marco Signoretti) dopo l’uscita dal campo largo e le trattative fallite per un’eventuale alleanza con Leonardo Nafissi (Città Futura): “Alla luce del perdurare di una situazione d’incertezza – fanno sapere i vertici del gruppo politico di estrema sinistra – è stato deciso di candidare il nostro portavoce”.

“Fin dall’inizio non siano mai stati contrari a aperture e collaborazioni senza veti e preclusioni, rimaniamo disponibili a confronti fino all’ultimo secondo disponibile, consci però che la tradizione democratica e progressista che rappresentiamo in questa città non può rimanere senza rappresentanza. Tutti i soggetti sono in campo da tempo, nessuno di loro ha un valido progetto per traghettare la nostra comunità verso un cambiamento possibile. Chi può rappresentare l’unica valida alternativa alle proposte politiche in campo siamo noi. Forti delle nostre idee e della nostra identità”.

Gabriele Tognoloni si va così ad aggiungere agli altri contendenti per la poltrona di Palazzo Pretorio: Alessia Tasso (centrosinistra) Vittorio Fiorucci (centrodestra), Rocco Girlanda (Rinascimento Eugubino) e Francesco Della Porta (Gubbio per i beni comuni). E’ attesa a giorni, a meno di colpi di scena, anche la candidatura di Leonardo Nafissi (Città Futura).