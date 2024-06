Elezioni Campello, scontro tra big, liste e nomi - Tuttoggi.info

Conto alla rovescia anche per Campello sul Clitunno, la cittadina umbra Patrimonio dell’Unesco, che torna alle elezioni per il prossimo quinquennio amministrativo con due liste ai nastri di partenza.

Liste che si contenderanno lo scranno più alto delle Fonti del Clitunno, “Amiamo Campello” e “Solidarietà e Progresso” (in ordine alfabetico), due liste civiche che, anche per la appartenenza dei rispettivi candidati a partiti e movimenti diversi, si presentano alle elezioni di sabato e domenica prossimi, o meglio all’elettorato in modo bipartisan. Registrando la candidatura a sindaco di due big della politica locale, Simonetta Scarabottini (Amiamo Campello) e Domizio Natali (Solidarietà e Progresso).

Elezioni, Amiamo Campello con la Scarabottini

Per l’insegnante di sostegno Scarabottini, 58 anni, si tratta di un ritorno alla politica attiva, avendo a Campello già svoto il ruolo di vice sindaco nelle due legislature di Paolo Pacifici negli anni appunto del riconoscimento Unesco concesso al Tempietto sul Clitunno.

La scelta della candidata è arrivata dopo un percorso, partito da almeno un anno, che ha alla fine coinvolto e convinto l’intera giunta uscente guidata dal prossimo ex sindaco Calisti (ricandidato per il Consiglio comunale come pure il vice Guerrini e l’assessore Cruciani).

Un’altra ex degli anni di Pacifici, ancora molto ricordati dalla cittadinanza, è la candidata al consiglio Simona Girolamini. Chissà che non sia stata galeotta la cena del giugno 2023 di cui Tuttoggi diede notizia. Bene le quote rosa, con 4 candidate su 10 che diventano 5 con la candidate sindaca: quasi il 50% che non è cosa di poco conto di questi (lunghi) tempi.

Età media che supera di poco i 50 anni (50,2). Questa la lista degli aspiranti a un seggio in Consiglio comunale: Stefano Bravi (1971, direttore di banca), Camilla Cruciani (1995, insegnante), Monia Feliziani (1981, insegnante), Sergio Guerrini (1955, pensionato), Moreno Marziani (1969, ingegnere), Maurizio Calisti (1954, pensionato), Beatrice Emiliani (1973, contact advisor sales), Sabrina Girolamini (1968, operatrice nel volontariato), Giacomo Marcucci (1985, responsabile vendite Gdo), Pietro Pacifici (1992, informatico).

“Solidarietà e Progresso”, Domizio Natali cerca il tris

Campagna elettorale in corso anche per il professionista della politica della cittadina, Domizio Natali, per 15 anni sindaco (dal ’99 al 2004 e dal 2014 al ’19) e ancora consigliere di minoranza nell’ultima legislatura di Calisti. 65 anni, artista e grafico per la pubblicità.

Natali prosegue quindi la passione per l’amministrazione di Campello sul Clitunno. Appena sufficiente la quota rosa con 3 donne su 11 candidati (sindaco incluso), età media a 56,5 anni. I candidati: Giulio Albagini (1958, veterinario), Massimo Brauzzi (1957, pensionato), Antonio Francesconi (1967, avvocato), Santina detta Tina Sordini (1957, imprenditrice agroturistica), Simona Gobbini (1972, imprenditrice), Andrea Magnini (1976, vigile del fuoco), Simone Baronci (1978, imprenditore agricolo), Roberto Mosconi (1988, infermiere), Stefano Celesti (1971, macchinista Ferrovie Stato), Maria detta Mariola Falchi (1949, pensionata).

