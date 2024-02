Elezioni amministrative: inaugurazione sede elettorale di Progetto Spello Tili Sindaco - Tuttoggi.info

Progetto Spello Tili Sindaco, la coalizione civica appoggiata dai partiti di centrodestra e dai movimenti civici e riformisti, annuncia l’apertura della sua sede elettorale

Progetto Spello Tili Sindaco, la coalizione civica appoggiata dai partiti di centrodestra e dai movimenti civici e riformisti, annuncia l’apertura della sua sede elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. La sede elettorale diventerà un luogo di incontro e confronto per i cittadini interessati a contribuire attivamente con il loro sostegno al rinnovamento ed al progresso della nostra comunità. Saranno organizzati eventi pubblici, dibattiti e momenti di formazione per coinvolgere sempre più persone nel progetto di una città migliore e più inclusiva per tutti i suoi abitanti. Questo spazio sarà il centro operativo delle attività politiche della coalizione e della programmazione dell’agenda che porterà alla presentazione di una lista di nomi di elevato profilo, qualificate e che possano rappresentare al meglio tutta la comunità. Durante l’evento, i rappresentanti della coalizione civica ed il candidato sindaco saranno disponibili per illustrare i punti principali del programma ed ascoltare le proposte di chi vorrà intervenire. “Siamo certi che, insieme, possiamo costruire un futuro più luminoso per Spello e per tutti coloro che credono nel potere del cambiamento positivo” – spiegano i rappresentanti di Progetto Spello. La cerimonia d’apertura ufficiale della sede si svolgerà sabato 2 marzo alle 18 in Via Roma, 9. L’invito è aperto a tutti gli amici, i simpatizzanti e i sostenitori del progetto politico, che vorranno condividere questo importante momento verso la comunità e verso il nostro impegno rivolto ad una politica trasparente e partecipativa.