Elezioni Amelia, Laura Pernazza è il candidato sindaco del centrodestra - Tuttoggi

Laura Pernazza dopo aver valutato attentamente la proposta, ha sciolto la riserva sulla sua disponibilità a correre per il secondo mandato

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative e Amelia è uno dei comuni chiamati al voto. Mentre la coalizione dei centrosinistra è alle prese con le divisioni interne aperte dal Pd, il centrodestra ha ufficializzato questa mattina la candidatura a sindaco di Laura Pernazza (FI), sostenuta da Lega e Fratelli d’Italia.

Candidatura confermata

Laura Pernazza conferma così quanto già era nell’aria e, dopo aver valutato attentamente la proposta, ha sciolto la riserva sulla sua disponibilità a correre per il secondo mandato. Nel 2016 Amelia era stato uno dei primi comuni umbri dove il centrodestra aveva aperto una breccia nella ‘roccaforte rossa’ dove il centrosinistra aveva governato per anni.

Centrodestra unito

Raffaele Nevi, deputato di FI, Nico Nunzi, referente provinciale della Lega e Paolo Alunni Pistoli, coordinatore provinciale FdI hanno dunque lanciato la candidatura congiunta su Laura Pernazza che nel suo discorso di presentazione ha fatto riferimento alla situazione lasciata dalle precedenti amministrazioni: “Avremmo voluto con un colpo di bacchetta magica cancellare tutte le magagne che le precedenti amministrazioni ci hanno lasciato, ma non era possibile – ha sottolineato la Pernazza – Questo percorso è stato pieno di imprevisti ed ostacoli, prima il terremoto poi il Covid che hanno spostato l’attenzione dell’amministrazione nella gestione dell’emergenza-urgenza”.

“Serietà e impegno”

“Con grande serietà ed impegno – ha seguitato il sindaco – abbiamo lavorato ai nostro obiettivi, alcuni li abbiamo centrati, come ad esempio l’apertura della piscina, altri sono in itinere, da qui l’importanza di dare continuità al nostro operato. Abbandonare ora – ha sottolineato il sindaco rispetto allo scioglimento della sua riserva – sarebbe stato come scappare, riconsegnare la mia città in mano a chi ha fatto tanti disastri”.

“Amelia protagonista”

“La mia candidatura è stata ben ponderata, ma che parte da un presupposto, cioè l’unità di intenti del centrodestra che senza se e senza ma ha ritenuto di sostenermi. Mi ricandido – ha concluso il sindaco – per completare il lavoro sin qui svolto e per avviare una nuova fase che veda Amelia protagonista di un futuro di rinascita e costruzione”.

“Il centrodestra unito vince”

Nico Nunzi, Raffaele Nevi e Paolo Alunni Pistoli hanno tutti sottolineato come “il centrodestra unito vince”. In particolare il deputato FI Raffaele Nevi ha sottolineato che si “è creato una bella squadra e, per la prima volta, abbiamo il problema di avere troppe persone che vogliono candidarsi quando, negli anni passati, era difficoltoso trovare disponibilità”.