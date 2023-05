Elezioni a Corciano, i risultati in tempo reale

Lorenzo Pierotti, Daniele Padovano e Chiara Fiorini per la fascia di sindaco, le preferenze per il Consiglio comunale

Il centrosinistra, con Lorenzo Pierotti, vuole dare continuità al “regno” di Betti. Il centrodestra si affida a Daniele Padovano per sbarrargli la strada. Prova a far saltare gli schemi il Movimento 5 stelle con Chiara Fioroni.

A sostenerli, 150 candidati in cerca di un posto in Consiglio comunale. Tante le liste nella coalizione di centrosinistra: Lorenzo Pierotti Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra-Sinistra civica verde per Corciano, Pierotti Sindaco (Azione, Italia Viva, PSI, Civici X), Partito Democratico, Uniti per Corciano.

Il centrodestra risponde con Insieme per Corciano-Umbria Civica (Padovano Sindaco), Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per Padovano Sindaco, Forza Italia Berlusconi per Padovano, Lega Salvini Premier.

Il Movimento 5 stelle va con il suo simbolo: un test in qualche modo indicativo anche per lo stato di salute dei pentastellati in Umbria.

Aggiornamento ore 15.20 Iniziate regolarmente le operazioni di spoglio nei 22 seggi. L’affluenza alle urne definitiva è del 55,29% (alle precedenti elezioni era stata del 57,92%). Si tratta del comune umbro dove si è votato di meno.

Aggiornamento 16.53 A circa metà sezioni scrutinate, il candidato del centrosinistra Lorenzo Pierotti è nettamente in testa, con una percentuale intorno al 68% dei consensi.

Aggiornamento 17.40 Cono un post su Facebook il segretario umbro del Pd, Tommaso Bori, ha annunciato la vittoria di Lorenzo Pierotti: “Complimenti a Lorenzo Pierotti Sindaco, nuovo sindaco di Corciano! Ricambio ed esperienza, nel segno della continuità e della buona amministrazione del territorio! A lui e tutta la squadra chiamata a governare per i prossimi 5 anni i migliori auguri di buon lavoro!”. Manca l’ufficialità, ma il candidato del centrosinistra avrebbe raccolto una percentuale molto ampia.

(aggiornamento in tempo reale con lo spoglio)