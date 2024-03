Elezioni a Collazzone, ultimatum della Lega al centrodestra - Tuttoggi.info

Il segretario Lega Deruta Torgiano Collazzone, Luciano Capoccia, lancia l'ultimatum alla coalizione: risposte in tempi brevi o Lega con proprio candidato

“La comunità di Collazzone ci chiede delle risposte concrete. La tornata elettorale è sempre più vicina e rimandare le scelte determinanti, rischia di complicare il progetto già avviato per garantire una guida autorevole alla città per i prossimi 5 anni. Per tali motivi, se al tavolo di coalizione non verrà individuata in tempi brevi una proposta valida, la Lega è pronta a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative con un proprio candidato”. A intervenire è il segretario Lega Deruta Torgiano Collazzone, Luciano Capoccia.

“Auspichiamo la massima convergenza delle forze politiche e civiche di centrodestra – prosegue – Il bene di Collazzone e dei suoi abitanti viene prima di ogni altra cosa, è arrivato il momento di rompere gli indugi e lavorare in sinergia per raggiungere gli obiettivi prefissati”.



Luogo: Collazzone