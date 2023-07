Eleonora Pieroni, la gravidanza e il ricordo di Ivana Trump

L'attrice: "Ivana sarebbe stata contenta del nostro bebè"

Estate calda per Eleonora Pieroni. La star folignate, madrina internazionale della Quintana, è in attesa del primo figlio dal marito Domenico Vacca. Lo annunciano in una nota nella quale si ricorda anche l’amica Ivana Trump, la prima moglie dell’ex presidente Donald Trump, per la quale il 14 luglio ricorre l’anniversario della morte.

Il primo figlio di Eleonora e Domenico Vacca

Eleonora Pieroni aveva celebrato il capodanno con la famiglia Trump nell’ultimo anno della presidenza di Donald e ricorda la sua amatissima amica e Madrina Ivana Trump con grande commozione, “sopratutto in questa estate in cui lei e il marito Domenico Vacca sono in attesa del loro primo bebè“.

La Pieroni e suo marito Domenico Vacca lo stilista preferito di Ivana, erano molto legati da una profonda amicizia ad Ivana. Tutte le estati da diversi anni festeggiavano il compleanno insieme a Saint Tropez.

La nostalgia per Ivana

“Era un’icona di stile e fascino, una delle donne più belle e amate a New York, Ivana era una fonte di ispirazione per la sua bellezza per la famiglia che ha creato e per la sua mentalità da bussness woman. Sarebbe stata felicissima del nostro bebè e avrei voluto lei come Madrina del nostro piccolo. Mi ripeteva sempre che avrei dovuto creare una famiglia con Domenico perché essere mamma è un sentimento che completa ogni donna”. Eleonora Pieroni ricorda commossa la sua adorata Ivana Trump ad un anno dalla sua scomparsa, nel momento della dolce attesa del suo primo bebè.