Eleonora Pieroni è diventata mamma di Michele York - Tuttoggi.info

Il primogenito della modella e attrice folignate è nato al Gemelli di Roma, il papà è il "re del lusso" Domenico Vacca

È nato Michele York Vacca, figlio dell’unione tra la modella e attrice folignate Eleonora Pieroni ‘Ambasciatrice del Made in Italy e della cultura italiana a New York’ e Domenico Vacca, stilista delle star di Hollywood, definito dal New York Times “il re del lusso” e da La Repubblica “la Ferrari dell’abbigliamento”.

Michele York è nato all’Ospedale Gemelli Roma il 24 agosto scorso, alle ore 00.23, anche se lo stilista e la Pieroni vivono a New York da tanti anni.

Il neo papà dice: “Michele York è il coronamento della mia vita, sono stato finora troppo impegnato con il lavoro e ho sentito che questo era il momento giusto per avere un figlio e poter passare più tempo con lui dopo aver viaggiato trent’anni per il mondo”.

“Avevamo pensato di farlo nascere a New York ma poi ha prevalso la voglia di farlo nascere in Italia dove ultimamente stiamo facendo diversi progetti – ha detto la neo mamma Eleonora Pieroni – Siamo Ambasciatori del Made in Italy nel mondo e vogliamo che anche nostro figlio sia…Made (born) in Italy”.

“Michele è il nome del nonno paterno. Da italiana orgogliosa mi piace poter mantenere questa tradizione del Sud dove si tramandano i nomi dei nonni” aggiunge la folignate – Oggi mi sento una donna completa e estremamente felice di essere diventata mamma. Per anni ho messo la carriera e lo spettacolo al primo posto, ma oggi ancor più sono convinta che essere mamma sia la gioia più grande e una benedizione di Dio”.