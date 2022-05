Eleonora Pieroni a Cannes, l'attrice tra red carpet e beneficenza - Tuttoggi

Withaker che nel 2007 ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista per ‘L’ultimo re di Scozia’, sarà presente a Cannes dal 17 maggio dove andrà a ritirare la Palma d’Oro d’onore che il 75esimo Festival di Cannes 2022 gli tributa per il documentario sulla pace da lui prodotto ‘For the Sake of Peace’ sempre in compagnia di Eleonora Pieroni.

Ma gli impegni per l’artista folignate, già madrina della Giostra della Quintana, non finiscono qui. Il 22 maggio infatti la Pieroni parteciperà al Gala ‘The Better World Fund Presents “Food, Health & Sustainability” sempre a Cannes, in cui sosterrà un’asta di beneficienza con l’attrice e produttrice Sharon Stone.

Nel mese di settembre, infine, è prevista l’uscita al cinema del film ‘Dante’ che vede l’attrice nel cast . Il film è diretto dal maestro Pupi Avati.