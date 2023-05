Eleonora Abbagnato a Spoleto per la finale dell'International dance competition - Tuttoggi.info

Oggi fase finale del concorso di danza di Spoleto, Eleonora Abbagnato presidente di Giuria. Domani il gala dei vincitori: ci sono ancora posti

Si conclude oggi, con la fase finale, il concorso di Danza di Spoleto. Presidente di Giuria Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opera di Parigi e Direttore del Corpo di ballo e della Scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, che trascorrerà il pomeriggio di venerdi 5 maggio al Teatro Gian Carlo Menotti per l’ultimo atto della 31esima edizione del Concorso di Danza di Spoleto, l’unico in Italia a far parte dell’International Federation of Ballet Competions, la federazione mondiale che unisce i concorsi di danza più prestigiosi del mondo.

Al suo fianco, in giuria Paola Jorio, Direttrice della Scuola del Balletto di Roma, Renato Zanella, Direttore Artistico del Balletto Nazionale Sloveno, Clotilde Vayer, Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, Francesco Ventriglia, e Lukas Timulak, coreografi di fama mondiale. Per il Premio della Critica Sara Zuccari, giornalista, storica, critica di danza per Tgcom24 Mediaset e Direttrice del Giornale della Danza.

Il lungo lavoro della giuria, iniziato con la fase eliminatoria mercoledi 3 maggio, si concluderà con le premiazioni sul palco del Menotti a partire dalle ore 21 di venerdi. La fase finale della competizione e le premiazioni sono ad ingresso libero.

Sabato 6 invece si terrà il Gran Galà dei vincitori, a partire dalle ore 19:30.

Biglietti ancora disponibili chiamando il numero 3283078377 oppure a questo link https://ticketitalia.com/gala-di-danza-settimana-internazionale-della-danza-spoleto-2023?search=gal – tariffa ridotta per i possessori dell’abbonamento alla Stagione Teatrale.

PROGRAMMA VENERDI 5 MAGGIO – TEATRO MENOTTI SPOLETO

ORE 08.00 – 09.30 LEZIONE TECNICA CLASSICA JUNIORES E SENIORES ORE 09.30 – 10.30 LEZIONE TECNICA CLASSICA PROMESSE E ALLIEVI ORE 10.30 – 12.00 LEZIONE TECNICA CONTEMPORANEA

ORE 12.00 INIZIO PROVE PER FASE FINALE: SOLO SOLISTI

ORE 15.00 INIZIO CONCORSO FASE FINALE

ORE 21.00 PREMIAZIONI

SABATO 6 MAGGIO – TEATRO MENOTTI SPOLETO

ORE 19.30 GRAN GALA DEI VINCITORI