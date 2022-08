Egidio Flamini in concerto al Recinto funerario di Cortaccione - Tuttoggi

Le note risuoneranno nella splendida cornice del Recinto funerario di Cortaccione, previsto anche un autobus dalla Posterna

Sabato 27 agosto alle ore 18.30 si terrà il concerto del pianista e compositore spoletino Egidio Flamini per il Festival Internazionale Green Music, rassegna musicale giunta alla sua 6a edizione, che permette di conoscere e promuovere le bellezze del territorio e teatri naturali nascosti dell’Umbria.

Le note risuoneranno nella splendida cornice del Recinto funerario di Cortaccione, che per alcune sue particolarità si può considerare una struttura unica nel suo genere, un monumento, costruito agli inizi del I sec.a.C. e utilizzato fino al IV sec.d.C., che risulta di notevole importanza ed interesse sia per le dimensioni che per gli elementi strutturali e non trova attestazioni molto frequenti nel mondo antico.