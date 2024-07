Educazione cinofila al Campus INPS: una mattinata di apprendimento e divertimento - Tuttoggi.info

L'evento si inserisce nel tema generale scelto dal Campus INPS per l'estate 2024, sull'ambiente e sull'Agenda 2030, intitolato "Super Terra"

Educazione cinofila al Campus INPS. Un incontro dedicato al tema del cane come compagno di vita dell’uomo e aiuto prezioso in momenti delicati. Chiara, educatrice cinofila del Centro Cinofilo Cuma, accompagnata da una sua fedele amica a quattro zampe, di razza Malinois o Pastore Belga, ha trascorso la mattinata con bambini e ragazzi del campus accompagnandoli in questo affascinante viaggio.

L’educatrice ha iniziato raccontando la storia della comparsa dei cani nelle nostre case, illustrando l’evoluzione del rapporto tra uomo e cane. Successivamente, ha poi spiegato ai partecipanti come comportarsi in presenza di un cane, descrivendo le reazioni corrette da adottare per interagire con responsabilità e consapevolezza.

Ma la parte più divertente è sicuramente arrivata dopo la parte teorica. È infatti seguita una dimostrazione pratica e di interazione con il pastore belga che accompagnava Cuma. I ragazzi e i loro educatori hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso, osservando un’esibizione di ricerca sul campo. Questo esercizio, percepito come un gioco dal cane, ha dimostrato quanto sia fondamentale l’interazione con il regno animale nella nostra vita sociale e culturale.

L’evento si inserisce nel tema generale scelto dal Campus INPS per l’estate 2024, intitolato “Super Terra”, che coinvolge i ragazzi in attività ludico-educative focalizzate sull’ambiente e sull’Agenda 2030.