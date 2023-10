Edoardo Rocchetti in Nazionale, la storia di un predestinato

Nove anni fa come atleta più piccolo del Santa Sabina aveva inaugurato il "Mariotto", oggi da calciatore della Juventus convocato in Azzurro Under 15

Il 4 ottobre 2014 Edoardo Rocchetti aveva tagliato il nastro del nuovo campo da gioco dell’impianto “Flavio Mariotti” di Santa Sabina in qualità di atleta più piccolo del Santa Sabina. Nove anni dopo Edoardo viene convocato, primo nella storia del Santa Sabina, dalla Nazionale italiana Under 15.

Edoardo, adesso giocatore della Juventus, viene a festeggiare questo fantastico evento in mezzo ai bambini del Santa Sabina, perché lui era uno di loro. E lo fa sfoggiando in mezzo agli orgogliosissimi dirigenti di allora e di oggi, Enzo Bonaca, Francesco Sportoletti e Aldo Battaghini, la sua fantastica maglia azzurra.

“Tutti noi sappiamo, e soprattutto lo sa Edoardo – commenta con entusiasmo dallo Junior Santa Sabina – che per ora questa non è altro che una prima fantastica tappa di un percorso che sarà ancora molto lungo e impegnativo, ma abbiamo voluto celebrare questo bellissimo momento con l’orgoglio di vedere un proprio ‘figlio sportivo’ aver raggiunto un traguardo, seppur parziale, così importante”.

La nostra speranza è che questa splendida ricorrenza esorti tutti i ragazzi a non smettere mai di sognare, sia nello sport che nella vita.