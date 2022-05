Edilizia scolastica, finanziamenti da Provincia Perugia a Istituto Giano dell'Umbria - Tuttoggi

Ottenuto, il finanziamento per la demolizione e ricostruzione dell’edificio in cemento armato della secondaria di secondo grado IPC fraz. Bastardo

La Provincia di Perugia ha ottenuto, il finanziamento per la demolizione e ricostruzione in sito dell’edificio in cemento armato sede della scuola secondaria di secondo grado IPC fraz. Bastardo di Giano dell’Umbria).

L’avviso pubblico era relativo alla realizzazione di nuovi edifici scolastici con demolizione dell’edifico esistente, da finanziare nell’ambito del PNRR. L’importo concesso ammonta a 3.456.000 euro.