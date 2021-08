Edilizia pubblica, a Marsciano possibile cambiare alloggio - Tuttoggi

Attiva, sul sito del Comune, la procedura per il cambio consensuale di alloggio. La procedura è rivolta esclusivamente ai soggetti già assegnatari

Il Comune di Marsciano ha attivato una procedura per permettere a coloro che sono già assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di presentare all’Ente la richiesta di cambiare il proprio alloggio, restando sempre all’interno del territorio comunale, per sopperire ad un sopravvenuto disagio abitativo che può essere dovuto a tre sostanziali fattori, previsti dalla Legge regionale n. 23 del 2003:

variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento dell’alloggio;

inidoneità dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap e di anziani;

necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza.

Coloro che presentano tale richiesta saranno inseriti, in forma anonima, in un elenco che sarà affisso presso la bacheca all’ingresso del Municipio e pubblicato sul sito web del Comune di Marsciano, all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/pagina2502_cambio-alloggio-consensuale.html, dove sono presenti anche tutte le informazioni per la presentazione della domanda di cambio alloggio e la relativa modulistica.

L’utente, sulla base di tale elenco, potrà valutare le richieste presenti per individuare un altro nucleo familiare assegnatario con cui effettuare un cambio consensuale di alloggio. Se interessato ad uno degli alloggi descritti, potrà rivolgersi all’Area Patrimonio del Comune che metterà in contatto i due richiedenti, affinché gli stessi possano verificare direttamente la compatibilità delle reciproche esigenze abitative e la possibilità di un cambio alloggio.

La corrispondenza fra due richieste inserite nell’elenco potrà anche essere rilevata d’ufficio, in questo caso il Comune contatterà entrambi i richiedenti. Nel momento in cui i due nuclei familiari decidono di procedere al cambio dovranno presentare una domanda congiunta al Comune che provvederà ad autorizzare lo scambio dopo aver verificato la presenza di determinati requisiti e dopo aver acquisito il nulla osta da parte di Ater Umbria.

L’obiettivo di questo servizio è quindi di facilitare l’accesso di famiglie, già assegnatarie di un alloggio, a unità abitative il più possibile adeguate alle proprie mutate esigenze.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail con oggetto “Cambio alloggio consensuale” all’indirizzo c.berlenga@comune.marsciano.pg.it o contattare lo 0758747293. L’accesso all’Area Patrimonio è possibile solo previo appuntamento da richiedere attraverso il servizio di agenda online del Comune al seguente indirizzo https://marsciano.mycity.it/agenda-smart/264737/area-patrimonio-cimiteri-edilizia-res-pubblica.

Info: Comune di Marsciano, Area patrimonio 0758747293