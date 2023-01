Edificio Scolastico, sopralluogo nel cantiere di via Perugina "Grande operazione di prevenzione sismica" - Tuttoggi

“Un cantiere – ha spiegato Piergentili – che abbiamo faticato a far partire, a causa prima della pandemia poi dell’aumento dei costi delle materie prime. Ma una grande collaborazione tra assessorati, la pazienza e la disponibilità della dirigenza della scuola, di docenti, famiglie e bambini hanno permesso alla ditta aggiudicataria, Cooprogetti, e ai nostri tecnici, di iniziare i lavori, che stanno procedendo speditamente e in modo organico, consentendo, anche se parzialmente, l’uso scolastico”. L’intervento costerà 15 milioni di euro, con risorse conseguite dall’amministrazione prima del Pnrr.

“L’edificio verrà ‘separato’ dal terreno”

A seguire i lavori, presente anche ieri al sopralluogo, l’ingegner Riccardo Vetturini, strutturista, che ha illustrato dal punto di vista tecnico quello che si sta facendo: “Si tratta – ha spiegato – di un grande lavoro di prevenzione sismica. Finalmente si pensa a prevenire e non a intervenire quando di fatto è tardi. Questo lavoro è davvero un unicum, anzitutto perché l’edificio è in uso, contemporaneamente ai lavori, e poi perché porterà la scuola a un livello di sicurezza addirittura superiore a quello previsto dalla legge. Il concetto di fondo è quello di realizzare un isolamento alla base, al di sotto del pavimento: l’edificio verrà, cantiere per cantiere, letteralmente separato dal terreno (vedi foto sotto), per diminuire l’effetto sismico: la struttura, in caso di terremoto, in sostanza si disaccoppia. Un lavoro che garantisce il massimo della tenuta strutturale”.

La scoperta archeologica

Nel corso degli scavi per il cantiere è stata fatta anche una scoperta archeologica di grandissima importanza: una zona della città romana, con una strada basolata e una serie di strutture che vi si affacciano. “Un ritrovamento importantissimo – ha spiegato l’archeologo della Sovrintendenza Giorgio Postrioti – con preziosi reperti di epoca romana che ora, di concerto con chi sta eseguendo i lavori, vogliamo tutelare, coniugando le ragioni di sicurezza e conservazione. Questo edificio è di fatto un bene culturale nel suo complesso: ora tutti i reperti verranno documentati, e, ove possibile, cercheremo di valorizzarli e renderli fruibili”.

Anche il sindaco Filippo Stirati ha ringraziato Sovrintendenza, ditta esecutrice, progettisti e tecnici, “che hanno dato vita ad una operazione enorme. Rispetto alle scuole stiamo facendo una operazione di civiltà e grande pregio: sono particolarmente orgoglioso e soddisfatto per come stanno procedendo le cose”. Anche il direttore dei lavori, l’ingegner Lorena Ragnacci, ha parlato di un “progetto ambizioso che ci emoziona, relativo a un edificio che è un riferimento per la città”. In chiusura, a esprimere la sua soddisfazione, anche l’assessora ai Servizi Scolastici Simona Minelli, che ha parlato di “un’operazione che guarda avanti, non all’emergenza, ma vede oltre, sviluppa una progettualità nell’intento di restituire a docenti, famiglie, bambini e a tutta la città una scuola più ricca, completa, efficiente e finalmente sicura”.