Economia in frenata, Cicioni (Cna): “Sistemi innovativi per sostenere lo sviluppo ed evitare la gelata”

Il presidente umbro di Cna Produzione commenta i dati sulle previsioni di rallentamento dell'economia e indica le priorità per le politiche regionali



Sistemi innovativi per sostenere lo sviluppo ed evitare “la gelata” dell’economia. Giampaolo Cicioni, presidente regionale di CNA Produzione, interviene a margine delle polemiche dei giorni scorsi sulle previsioni economiche per l’anno in corso. “Indipendentemente dalle letture che se ne danno – afferma – i dati di tutte le ricerche pubblicate nei giorni scorsi dicono senza ombra di dubbio che, dopo due anni di crescita del Pil che hanno consentito all’Umbria di recuperare le perdite causate dall’emergenza Covid, per il 2023 è prevista una brusca frenata dell’economia. Lo dicono i dati dell’Istat, del centro studi Sintesi e anche di Prometeia”.

Contesto internazionale, inflazione trainata dai maggiori costi energetici, difficoltà di approvvigionamento di molte materie prime freneranno l’economia italiana ed europea.“Dopo due anni di crescita importante, la frenata dell’economia riguarderà non solo l’Umbria, ma anche l’Italia e l’Europa – dichiara Cicioni -. Non lo dice la Cna, lo dicono i dati. Ma vorremmo accantonare polemiche sterili e invitare tutti a concentrarsi sulle cose da fare per evitare che ciò accada. È indubbio che grazie agli investimenti effettuati, le micro e piccole imprese umbre oggi continuano a essere piene di ordinativi che non riescono a soddisfare, sia per le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime che per la carenza di manodopera specializzata, praticamente introvabile sulla piazza. Ci preoccupa anche l’assottigliamento della liquidità delle imprese dovuta in gran parte ai costi energetici che, nonostante alcune riduzioni sulle quotazioni intervenute da dicembre, si mantengono a livelli enormemente superiori rispetto a due anni fa”.