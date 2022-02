Economia Circolare, Narni premiato come ente di eccellenza - Tuttoggi

Narni eccellenza umbra in termini di economia circolare; "il premio sottolinea l’importanza del riciclo e del riuso, dello scambio di risorse".

Economia circolare: è Narni il Comune umbro premiato come ente di eccellenza.

Ad assegnare il riconoscimento la Fondazione Cogeme e Kyoto Club, nell’ambito della quinta edizione di “Verso un’economia circolare”, progetto rivolto agli enti locali e al mondo dell’impresa con obiettivi di sviluppo sostenibile.

Morelli: “Abbiamo vinto con il progetto ‘RiDi Narni, la ricicleria diffusa‘”

“Abbiamo vinto con il progetto ‘RiDi Narni, la ricicleria diffusa’ – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente del Comune di Narni, Alfonso Morelli – ovvero con la realizzazione di una rete di cittadini, artigiani, associazioni che scambiano beni al fine di dare nuova vita agli oggetti perché non diventino rifiuto”. “Inoltre, grazie a un ulteriore finanziamento vinto con un bando Auri, daremo il via al servizio a domicilio, ‘RiDi a Domicilio’, e a un servizio per il recupero di bicilette, ‘RiDi a due ruote'”.

“Il premio – ha ribadito infine Morelli – sottolinea l’importanza del riciclo e del riuso, dello scambio di risorse e della condivisione dei processi produttivi; il tutto per favorire percorsi verso sistemi eco-industriali in grado di limitare al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la conseguente dispersione nell’ambiente”.