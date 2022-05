Ecografo portatile: un device fondamentale nelle diagnosi ospedaliere a domicilio - Tuttoggi

Oggi, nell’ambito sanitario, i dispositivi portatili rivestono un ruolo cruciale perché consentono di portare le cure ovunque sia necessario e in tempi brevi.

I benefici dei dispositivi sanitari portatili

Se il paziente non può raggiungere l’ospedale è necessario che le cure ospedaliere vengano effettuate a domicilio, attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi. L’impiego di smart device, infatti, in alcuni casi, è l’unica alternativa percorribile per dare accesso a cure mediche e servizi sanitari. Grazie alle tecnologie digitali è infatti possibile effettuare rilevazioni diagnostiche, monitoraggi, consulti e somministrare terapie direttamente a domicilio, ponendo così il paziente al centro di un sistema integrato di servizi.

In questo scenario si stanno facendo strada i dispositivi ecografici digitali, in grado di eseguire gli esami richiesti direttamente a casa, senza la necessità che il paziente raggiunga un centro medico o un ospedale.

Collegandoli semplicemente a smartphone, tablet o PC, attraverso apposite app, i medici possono condividere gli esiti anche con colleghi, così da ottenere un rapido consulto e poter agire tempestivamente.

Questi dispositivi risultano fondamentali in diverse situazioni; basti pensare, ad esempio, alle donne di molti paesi a basso reddito che non possono accedere ai monitoraggi di routine durante la gravidanza e al conseguente numero elevato di vittime che si potrebbero evitare se si intervenisse in tempo nell’identificazione di specifiche complicanze, attraverso i controlli ecografici periodici.

L’ecografo portatile per diagnosi in tempo reale

Philips, leader nel settore dell’Health Technology, è tra le aziende impegnate nello sviluppo della tecnologia digitale mobile. Nel suo continuo percorso di ricerca propone dispositivi portatili all’avanguardia che i professionisti sanitari possono utilizzare per effettuare diagnosi in mobilità. In questo modo si colma il gap della distanza che si viene a creare con l’esecuzione di esami e somministrazioni di terapie a domicilio. Distanza intesa sia tra paziente e centro di cura, sia tra colleghi medici che hanno necessità di interagire tra loro per ricevere una migliore diagnosi in tempo reale, in qualsiasi luogo. In questo contesto l’ecografo portatile Philips incarna quel concetto di medicina di prossimità che porta le cure fuori dai presidi ospedalieri e ovunque sia necessario intervenire prontamente sul paziente.