Nuova iniziativa di prevenzione oncologica dell'associazione Sole, appuntamento a Norcia il 27 aprile: come prenotarsi

Tornano le ecografie al seno gratuite grazie all’associazione “Sole”, in Valnerina.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 27 aprile a Norcia, nei locali della palestra Nemo Wellness in via della Stazione 54. Nell’ambito di attività di prevenzione oncologica, gli esperti dell’associazione Sole onlus, in collaborazione del Cesvol Valnerina, offriranno visite gratuite al seno con esame ecografico. L’appuntamento è dalle ore 11 alle 16,30 ed è necessaria la prenotazione. Si può contattare il numero 392.1232303 o scrivere una e-mail all’indirizzo as.sole@virgilio.it dal lunedì al venerdì indicando un proprio recapito telefonico.

Il tumore al seno – ricorda l’associazione Sole – è la neoplasia più diffusa tra le donne, la cui insorgenza è favorita da almeno 3 fattori che sono l’ereditarietà, l’ambiente in cui ci muoviamo e stili di vita non corretti. La prevenzione di tale patologia deve cominciare a partire dai 20 anni effettuando, come prima cosa, l’autopalpazione mensile tra il 7° ed il 14° giorno del ciclo. La seconda tappa è l’esame clinico del seno, da effettuarsi almeno una volta l’anno, da parte di uno specialista senologo. E’ opportuno sapere che l’intervallo di tempo in cui il rischio in una donna di ammalarsi di tale neoplasia è più alto è compreso tra i 48 e i 70 anni. Ed è soprattutto che in tale spazio di tempo che il controllo senologico, a partire ripetiamo dall’autoesame dell’organo, non va assolutamente sospeso effettuando anche tutti gli esami strumentali prescritti dallo specialista.

All’autopalpazione se si nota una modifica del proprio seno, come un aumento della sua densità o la comparsa di un nodulo indolore, o un cambiamento della cute, o ancora retrazione del capezzolo o una perdita di liquido da uno solo di essi, diventa necessaria la visita specialistica. Indagini strumentali come la mammografia e l’ecografia, vanno effettuate ogni 1 o 2 anni. L’alimentazione gioca un ruolo importante nella comparsa di questa neoplasia. Importante è ridurre i grassi animali, a favore di frutta e verdura. Anche il fumo favorisce l’insorgere di tale malattia, come anche il sovrappeso e la sedentarietà. L’esercizio fisico pertanto è molto importante. L’aver allattato è fattore protettivo. Cisti e fibroadenomi del seno non devono indurre preoccupazione. La diagnosi precoce salva la vita al 90% delle donne colpite da questo tumore.